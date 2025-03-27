Сергей Собянин: Москва продолжит поддержку творческой театральной молодежи
Московские власти продолжим формирование кадрового резерва для театров с помощью Всероссийского открытого конкурса «Таланты». Об этом в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей собянин.
Конкурс стартовал 23 января. Заявки на участие подали представители 46 регионов страны - это около 400 человек, чьи творческие достижения оценивали известные деятели столичных театров.
В очный этап конкурса, который начался 1 марта, вышли 100 участников.
«По итогам защиты проектов определят победителей, которые войдут в кадровый резерв столичных театров. В перспективе они смогут претендовать на должности художественных руководителей или директоров», - написал градоначальник.
Также мэр напомнил, что с 2012 года в столице проводится конкурс грантов «Открытая сцена», победители которого получают финансирование на постановку спектаклей.
Ранее Собянин заявил, что в 2024 году театральные постановки на площадках в Москве посетили 4,7 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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