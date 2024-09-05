Собянин: Городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве
Москвичи принимают активное участие в сборах средств, акциях, оказывают волонтерскую поддержку и сотрудничают с проверенными, добросовестными фондами и некоммерческими организациями. Каждый горожанин может помогать тем, кто в этом нуждается: тяжелобольным детям и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию людям, а также бездомным животным. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в Международный день благотворительности.
По его словам, одним из ключевых направлений стала поддержка российских офицеров и солдат, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, а также гуманитарная помощь жителям приграничных и новых регионов, которые пострадали от боевых действий. Мэр отметил, что в столице созданы все условия для того, чтобы жители могли присоединиться к благотворительной деятельности.
Так, благотворительный сервис на портале mos.ru существует с 2020 года. Он был создан, чтобы сделать поддержку нуждающихся удобной, простой и безопасной. Сейчас на портале представлены уже 92 проверенных НКО, которые числятся в реестре благотворительных организаций города и постоянно отчитываются о проделанной работе. За все время существования сервиса в адрес подопечных представленных программ было направлено почти 150 млн рублей.
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