Благотворительный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Москве
Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, пройдет в Москве в саду имени Н.Э. Баумана. Проект станет частью масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» и продлится с 6 по 7 июля, сообщили на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.
Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что в программе фестиваля предусмотрено много подарков и сюрпризов для участников, которые оставят теплые воспоминания.
На благотворительном маркете гости смогут приобрести игрушки, книги, одежду и другие вещи. Также запланированы различные мастер-классы для детей и взрослых.
На площадке «Пушистый друг» фонды помощи бездомным животным познакомят гостей с собаками и кошками, которых можно взять в семью. Помимо этого, посетителей фестиваля ждут встречи с такими актерами как Елизавета Арзамасова и Леон Кемстач, а еще диджей-сеты и стендап. Также все желающие смогут пройти благотворительный квест и выиграть приятные призы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru