Благотворительный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Москве

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что в программе фестиваля предусмотрено много подарков и сюрпризов для участников, которые оставят теплые воспоминания.

На благотворительном маркете гости смогут приобрести игрушки, книги, одежду и другие вещи. Также запланированы различные мастер-классы для детей и взрослых.

На площадке «Пушистый друг» фонды помощи бездомным животным познакомят гостей с собаками и кошками, которых можно взять в семью. Помимо этого, посетителей фестиваля ждут встречи с такими актерами как Елизавета Арзамасова и Леон Кемстач, а еще диджей-сеты и стендап. Также все желающие смогут пройти благотворительный квест и выиграть приятные призы.

