Собянин: Город предоставил в аренду 46 участков под промышленные производства

Москва в рамках поддержки масштабных инвестиционных проектов предоставила инвесторам 46 участков по льготной ставке в один рубль в год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что такая мера поддержки помогает инвесторам уменьшить расходы на возведение предприятий и сократить сроки выпуска важной продукции.

На сегодняшний день в рамках проекта в аренду по льготной ставке выделено более 200 гектаров земли в разных районах Москвы. В будущих предприятиях откроется 25 тысяч рабочих мест.

Так, рядом с деревней Троицкое в ТиНАО под пищевые производства выделили участки площадью более 518 тысяч квадратных метров. В Отрадном построят предприятие по пошиву форменной и гражданской одежды, а в Ново-Переделкине возведут вторую очередь мясоперерабатывающего комбината.


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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
ТЕГИ:Земельные УчасткиЛьготыСобянин

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