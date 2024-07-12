Собянин: Город предоставил в аренду 46 участков под промышленные производства
Москва в рамках поддержки масштабных инвестиционных проектов предоставила инвесторам 46 участков по льготной ставке в один рубль в год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такая мера поддержки помогает инвесторам уменьшить расходы на возведение предприятий и сократить сроки выпуска важной продукции.
На сегодняшний день в рамках проекта в аренду по льготной ставке выделено более 200 гектаров земли в разных районах Москвы. В будущих предприятиях откроется 25 тысяч рабочих мест.
Так, рядом с деревней Троицкое в ТиНАО под пищевые производства выделили участки площадью более 518 тысяч квадратных метров. В Отрадном построят предприятие по пошиву форменной и гражданской одежды, а в Ново-Переделкине возведут вторую очередь мясоперерабатывающего комбината.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru