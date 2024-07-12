Собянин: 7,5 тысячи семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Около 7,5 тысячи семей стали правообладателями новых квартир в рамках программы реновации жилья в Западном административном округе Москвы, где введено в эксплуатацию и передано под заселение уже 37 новостроек, еще 48 жилых комплексов находятся на стадии строительства и проектирования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, на западе в программу реновации включено 548 домов с почти 104 тысячами жителей. Столичные власти комплексно и сбалансированно подходят к развитию территорий и помимо жилья возводят социальную инфраструктуру.

«На территории нового квартала в Рублево-Архангельском строим детский сад на 350 мест, запланирована школа для 1030 ребят. В районе Очаково-Матвеевское появится детский сад на 275 мест — уже утвердили проектную документацию», — поделился Собянин.

Кроме того, здесь проектируют образовательный комплекс для 1050 детей и детский сад на 200 мест.

При этом в районе Филевский Парк завершается строительство школы, рассчитанной на 375 учеников, а в районе Проспект Вернадского ввели в эксплуатацию травматолого-ортопедический корпус городской клинической больницы № 31 им. академика Г.М. Савельевой.

