Собянин: До 2030 года в Москве будет обновлено еще четыре трамвайных депо
В Москве стартовали работы по модернизации всех трамвайных депо. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, «первой ласточкой» в рамках данной программы стало трамвайное депо имени Апакова - старейшее из действующих в Москве.
Он указал, что модернизация депо заняла четыре года, специалисты сохранили объёмно-планировочную структуру исторического комплекса и изменили схему движения внутри, ускорив обслуживание вагонов.
Градоначальник добавил, что до 2030 года планируется реконструировать ещё четыре московских трамвайных депо.
«Так что у трамвая большое будущее», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в апреле и мае в Москве пройдут мероприятия, посвящённые 90-летию метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru