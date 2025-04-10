Собянин: До 2030 года в Москве будет обновлено еще четыре трамвайных депо

По его словам, «первой ласточкой» в рамках данной программы стало трамвайное депо имени Апакова - старейшее из действующих в Москве.

Он указал, что модернизация депо заняла четыре года, специалисты сохранили объёмно-планировочную структуру исторического комплекса и изменили схему движения внутри, ускорив обслуживание вагонов.

Градоначальник добавил, что до 2030 года планируется реконструировать ещё четыре московских трамвайных депо.

«Так что у трамвая большое будущее», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в апреле и мае в Москве пройдут мероприятия, посвящённые 90-летию метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».