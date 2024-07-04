Собянин: Число бесплатных автобусов в рамках проекта «Музеи — детям» увеличится
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах расширения транспортного обслуживания проекта «Музеи — детям».
По его словам, соответствующее решение было принято исходя из растущей популярности музеев среди школьников.
Градоначальник отметил, что с 2017 года по карте «Москвенок» и карте москвича школьники посетили столичные музеи 3,3 миллиона раз. С начала 2024 года таких посещений уже более 350 тысяч.
В проекте «Музеи — детям» участвуют свыше 100 музеев и выставочных залов. Особой популярностью у школьников и студентов пользуются Музей космонавтики, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей И.С. Тургенева, Государственный Дарвиновский музей, Музей М.А. Булгакова, Государственный музей А.С. Пушкина и другие учреждения культуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru