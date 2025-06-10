Собянин: Боковой проезд проспекта Генерала Дорохова будет реконструирован
В Москве будет реконструирован боковой проезд проспекта Генерала Дорохова, соответствующий проект планировки уже утверждён. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что проектом предусмотрена реконструкция бокового проезда проспекта Генерала Дорохова протяжённостью 470 метров с одной полосой движения в каждом направлении. Также будет построен Проектируемый проезд № 1 протяжённостью 430 метров и подъездная дорога к станции Поклонная МЦД-4.
Кроме того, будут установлены новые остановочные павильоны и дополнительные светофоры, обустроены тротуары и наземные переходы, выполнено озеленение прилегающей территории.
«Реконструкция улично-дорожной сети на западе Москвы позволит улучшить транспортное обслуживание пассажиров станции Поклонная МЦД-4 и жителей близлежащих микрорайонов Раменок и Дорогомилова», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в районе Внуково будет построен крупный образовательный комплекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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