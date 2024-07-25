Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Мэр уточнил, что за время действия программы ею воспользовалось более 100 компаний. При этом объем вложений превысил один миллиард рублей, а частных инвестиций — 3,5 миллиарда рублей. В 2024 году было принято решение увеличить финансирование технологических компаний на начальной стадии до 50 миллионов рублей.

Помимо этого, появились две новые программы: первая заключается в поддержке технологических проектов на более поздних стадиях развития, а вторая направлена на поддержку предпринимателей, планирующих первую публичную продажу акций.

Так, поддержку фонда получила компания «Онлайн-патент», которая специализируется на управлении объектами интеллектуальной собственности в стране и за рубежом, а также фирма ООО «Экзоатлет», разрабатывающая экзоскелеты и новые методики социальной реабилитации пациентов. Среди компаний, получавших поддержку, значится и ООО «Рерумс». Она разработала онлайн-платформу по обустройству жилья.

Мэр отметил, что большая часть компаний при поддержке фонда успешно развивается и создает новые рабочие места для московских специалистов.

