Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города
Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки бизнеса в Москве является Фонд развития венчурного инвестирования. Так, в 2023 году 45% заключенных в столице венчурных сделок прошли при участии города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
С 2012 года фонд начал развивать программу выдачи льготных займов московским технологическим проектам, которая предназначена для предпринимателей, только начинающих развитие своего бизнеса. Важно, чтобы они были зарегистрированы в Москве и ранее получали инвестиции от партнеров фонда.
Мэр уточнил, что за время действия программы ею воспользовалось более 100 компаний. При этом объем вложений превысил один миллиард рублей, а частных инвестиций — 3,5 миллиарда рублей. В 2024 году было принято решение увеличить финансирование технологических компаний на начальной стадии до 50 миллионов рублей.
Помимо этого, появились две новые программы: первая заключается в поддержке технологических проектов на более поздних стадиях развития, а вторая направлена на поддержку предпринимателей, планирующих первую публичную продажу акций.
Так, поддержку фонда получила компания «Онлайн-патент», которая специализируется на управлении объектами интеллектуальной собственности в стране и за рубежом, а также фирма ООО «Экзоатлет», разрабатывающая экзоскелеты и новые методики социальной реабилитации пациентов. Среди компаний, получавших поддержку, значится и ООО «Рерумс». Она разработала онлайн-платформу по обустройству жилья.
Мэр отметил, что большая часть компаний при поддержке фонда успешно развивается и создает новые рабочие места для московских специалистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru