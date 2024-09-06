Московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что атаки на ход голосования не повлияли. В свою очередь председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова указала, что проголосовали уже порядка 1,4 миллиона человек. По ее словам, большая часть из них проголосовала онлайн или на участках с помощью терминалов для электронного голосования.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Московской гордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. На них можно проголосовать как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где есть специальные терминалы. Кроме того, можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.

