Сергунина: Победитель международного конкурса WowMoscow снимет фильм о Москве
Заключительный этап международного конкурса видеороликов о городах WowMoscow 2024 стартует в Москве 10 августа. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, организаторы получили 294 заявки от участников из 12 стран, в финал вышли 10 начинающих режиссёров из России, Бразилии, Индии, Китая, Индонезии и Ирана.
Она отметила, что для участников были подготовлены экскурсии по городу и мастер-классы экспертов в сфере видео- и киноискусства, по итогам которых им предстоит написать сценарии короткометражных фильмов, посвящённых российской столице.
«Лучшую работу выберет жюри. Её автору помогут реализовать проект», — отметила Сергунина.
В пресс-службе добавили, что предпоказ картины состоится 24 августа в малом амфитеатре парка «Зарядье» в рамках Московской международной недели кино.
Ранее Сергунина заявила, что участие в Московской международной неделе кино примут представители более 40 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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