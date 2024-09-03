Сергунина: Победитель международного конкурса WowMoscow снимет фильм о Москве

По её словам, организаторы получили 294 заявки от участников из 12 стран, в финал вышли 10 начинающих режиссёров из России, Бразилии, Индии, Китая, Индонезии и Ирана.

Она отметила, что для участников были подготовлены экскурсии по городу и мастер-классы экспертов в сфере видео- и киноискусства, по итогам которых им предстоит написать сценарии короткометражных фильмов, посвящённых российской столице.

«Лучшую работу выберет жюри. Её автору помогут реализовать проект», — отметила Сергунина.

В пресс-службе добавили, что предпоказ картины состоится 24 августа в малом амфитеатре парка «Зарядье» в рамках Московской международной недели кино.

Ранее Сергунина заявила, что участие в Московской международной неделе кино примут представители более 40 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».