Сергей Собянин: Завершена модернизация корпуса № 10 Боткинской больницы

Специалисты закончили модернизацию корпуса № 10 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мера, здание 1909 года является объектом культурного наследия, поэтому там не только провели ремонт, но и реставрацию.

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Капитальный ремонт двухэтажного корпуса начался в первом квартале 2023 года. Там сохранили кирпичный декор фасадных поверхностей, эркеры, аттик главного входа. По сохранившимся фотографиям были воссозданы 415 окон и 311 дверей. Также были приведены в порядок лестничные площадки, покрытия коридоров.

В отремонтированном здании расположился научно-академический корпус, куда переместят 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. Научные сотрудники больницы могут пользоваться трансформируемыми лекционными залами и аудиториями с мультимедийными системами.

Также в ноябре 2024 года ввели в эксплуатацию гематологический корпус № 2, а в терапевтическом корпусе № 8 продолжается капитальный ремонт.

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ФОТО: РИА Новостми / Павел Львов
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