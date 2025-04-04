Сергей Собянин: Завершена модернизация корпуса № 10 Боткинской больницы

Капитальный ремонт двухэтажного корпуса начался в первом квартале 2023 года. Там сохранили кирпичный декор фасадных поверхностей, эркеры, аттик главного входа. По сохранившимся фотографиям были воссозданы 415 окон и 311 дверей. Также были приведены в порядок лестничные площадки, покрытия коридоров.

В отремонтированном здании расположился научно-академический корпус, куда переместят 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. Научные сотрудники больницы могут пользоваться трансформируемыми лекционными залами и аудиториями с мультимедийными системами.

Также в ноябре 2024 года ввели в эксплуатацию гематологический корпус № 2, а в терапевтическом корпусе № 8 продолжается капитальный ремонт.

