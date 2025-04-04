Сергей Собянин: Завершена модернизация корпуса № 10 Боткинской больницы
Специалисты закончили модернизацию корпуса № 10 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мера, здание 1909 года является объектом культурного наследия, поэтому там не только провели ремонт, но и реставрацию.
Капитальный ремонт двухэтажного корпуса начался в первом квартале 2023 года. Там сохранили кирпичный декор фасадных поверхностей, эркеры, аттик главного входа. По сохранившимся фотографиям были воссозданы 415 окон и 311 дверей. Также были приведены в порядок лестничные площадки, покрытия коридоров.
В отремонтированном здании расположился научно-академический корпус, куда переместят 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. Научные сотрудники больницы могут пользоваться трансформируемыми лекционными залами и аудиториями с мультимедийными системами.
Также в ноябре 2024 года ввели в эксплуатацию гематологический корпус № 2, а в терапевтическом корпусе № 8 продолжается капитальный ремонт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы
- Рютте: Россия останется угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат и танк
- Последствия пожара на Онежском судозаводе обещают устранить за три месяца
- Пять беспилотников ВСУ сбили над регионами России
- Просрочка россиян по ипотеке обновила исторический рекорд
- В ОАЭ опровергли сообщении о гибели туристов при падении воздушного шара
- Китай ответил на пошлины США иском в ВТО
- «Новое Солнце»: Завершена огранка самого крупного бриллианта в истории России
- Режиссер Андрей Кончаловский возглавил худсовет в Театре Моссовета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru