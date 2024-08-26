Детский сад на 200 мест построят в столичном районе Преображенское

В Москве в районе Преображенское построят детский сад на 200 мест. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, детский сад будет построен в рамках третьего этапа создания ЖК на 1-й улице Бухвостова. Отмечается, что учреждение возведут по индивидуальному проекту, приближенному к квадрату форму трехэтажной части с одноэтажной прямоугольной пристройкой со скругленными углами.

«По утвержденному проекту это будет трехэтажное здание с одноэтажной пристройкой общей площадью более трех тысяч квадратных метров», - объяснил Щербаков.

На первом этаже детсада будут групповые ячейки, комнаты для развивающих и коррекционных занятий, медицинский кабинеты и пищеблок. На втором этаже тоже разместят несколько групп и музыкальный зал. На третьем этаже также будут групповые ячейки и физкультурный зал. Планировка детсада предусматривает возможность входа и передвижения маломобильных групп населения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Восточном административном округе Москвы строят более 10 соцобъектов.

