Детский сад на 200 мест построят в столичном районе Преображенское
В Москве в районе Преображенское построят детский сад на 200 мест. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, детский сад будет построен в рамках третьего этапа создания ЖК на 1-й улице Бухвостова. Отмечается, что учреждение возведут по индивидуальному проекту, приближенному к квадрату форму трехэтажной части с одноэтажной прямоугольной пристройкой со скругленными углами.
«По утвержденному проекту это будет трехэтажное здание с одноэтажной пристройкой общей площадью более трех тысяч квадратных метров», - объяснил Щербаков.
На первом этаже детсада будут групповые ячейки, комнаты для развивающих и коррекционных занятий, медицинский кабинеты и пищеблок. На втором этаже тоже разместят несколько групп и музыкальный зал. На третьем этаже также будут групповые ячейки и физкультурный зал. Планировка детсада предусматривает возможность входа и передвижения маломобильных групп населения.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Восточном административном округе Москвы строят более 10 соцобъектов.
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