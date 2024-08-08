Сергей Собянин рассказал о проектах НКО Москвы в поддержку СВО
В Москве более 60 некоммерческих организаций помогают военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, одна из организаций привлекла добровольцев для вязания одежды и маскировочных сетей для бойцов.
В то же время другие НКО организуют реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия, помогая военнослужащим и их семьям адаптироваться к новым условиям.
Помимо этого, в Москве действует благотворительный проект для женщин, в рамках которого жены участников СВО и многодетные матери получают консультации специалистов по воспитанию и психологов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru