Сергей Собянин рассказал о проектах НКО Москвы в поддержку СВО

В Москве более 60 некоммерческих организаций помогают военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, одна из организаций привлекла добровольцев для вязания одежды и маскировочных сетей для бойцов.