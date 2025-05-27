Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов

Уход из РФ иностранных компаний открыл столичным предпринимателям дополнительные возможности для раскрутки их брендов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, столичные власти предоставляют бизнесу широкий пакет различных мер поддержки в рамках программы «Сделано в Москве», стартовавашая в 2022 году. Её основная задача - содействовать росту московских брендов потребительской продукции и выходу её на новые рынки.

Градоначальник отметил, что в настоящее время программа объединяет более семи тысяч компаний, которые производят товары более чем в 35 категориях.

«Их продукция и услуги востребованы как в столице, так и далеко за её пределами», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва была признана лидером среди всех субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
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