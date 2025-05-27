Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов
Уход из РФ иностранных компаний открыл столичным предпринимателям дополнительные возможности для раскрутки их брендов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, столичные власти предоставляют бизнесу широкий пакет различных мер поддержки в рамках программы «Сделано в Москве», стартовавашая в 2022 году. Её основная задача - содействовать росту московских брендов потребительской продукции и выходу её на новые рынки.
Градоначальник отметил, что в настоящее время программа объединяет более семи тысяч компаний, которые производят товары более чем в 35 категориях.
«Их продукция и услуги востребованы как в столице, так и далеко за её пределами», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что Москва была признана лидером среди всех субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Михалков призвал ввести квоты на кино из США в РФ по примеру Франции и Китая
- Песков: Путин дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя
- СМИ: Фильм «Игла» с Виктором Цоем выйдет в повторный прокат
- Спецпосланник Трампа допустил проведения новой встречи РФ и Украины в Женеве
- Экономист рассказал, почему в Белоруссии закончился картофель
- В Белгородском селе мирный житель пострадал в результате детонации дрона
- Российская нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку
- Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
- СМИ: Киркорова могут выписать из больницы через пару недель
- Песков назвал эскалацией снятие с ракет для Украины ограничения по дальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru