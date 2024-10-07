Сергей Собянин рассказал о преемственности поколений в московской промышленности
В проекте «Династии московской промышленности» приняли участие более 100 семей, работающих на различных предприятиях столицы, таких как авиационные, машиностроительные, автомобильные, кабельные и косметические производства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году в проекте задействованы 50 трудовых династий, совокупный стаж которых составляет 7420 лет. Собянин отметил, что в Москве функционирует более 4,5 тыс. фабрик и заводов, и на многих из них сохраняется преемственность поколений, когда дети продолжают дело своих родителей.
Семья Саратовских, работающая во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Н.Л. Духова, является лидером по продолжительности общего стажа, который составляет 1444 года.
Семья Юровых — Смирновых трудится на Московском нефтеперерабатывающем заводе уже 441 год, а семья Шиванковых — на Щербинском лифтостроительном заводе 242 года. Представители семьи Поликарповых — Новиковых — Корсак работают в АО «ГК «Наука» 228 лет, передает «Радиоточка НСН».
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