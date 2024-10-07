Сергей Собянин рассказал о преемственности поколений в московской промышленности

В проекте «Династии московской промышленности» приняли участие более 100 семей, работающих на различных предприятиях столицы, таких как авиационные, машиностроительные, автомобильные, кабельные и косметические производства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году в проекте задействованы 50 трудовых династий, совокупный стаж которых составляет 7420 лет. Собянин отметил, что в Москве функционирует более 4,5 тыс. фабрик и заводов, и на многих из них сохраняется преемственность поколений, когда дети продолжают дело своих родителей.