Мэр Москвы наградил выдающихся деятелей культуры

Церемония прошла в День работника культуры, который отмечается 25 марта. Награды получили артисты московских театров, преподаватели детских музыкальных школ, а также работники музеев.

В частности, 19 человек из разных организаций стали «Почётными работниками культуры Москвы», 12 присвоили звание «Почётный деятель искусств города Москвы», пятеро были отмечены благодарностями, трое удостоены знаков отличия «За безупречную службу городу Москве».

«Спасибо, дорогие друзья, за высокий профессионализм, энтузиазм и беззаветное служение искусству. Желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения и новых успехов», — сказал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Москве расширили круг соискателей грантов для учащихся школ искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».