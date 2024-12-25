Ракова рассказала о запуске «Доброго поезда» в московском метро

По её словам, каждый вагон праздничного состава посвящён различным сферам московского социального блока. Жителей и гостей города он познакомит, в том числе, с образованием, медициной, соцзащитой и ветеринарией Москвы.

«Надеюсь, москвичи почувствуют нашу заботу и тепло в предновогодний период», - сказала Ракова.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что «Добрый поезд» будет курсировать на Арбатско-Покровской линии до 20 февраля 2025 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проезд на метрополитене, в наземном городском транспорте и МЦК в столице будет бесплатным в новогоднюю ночь, а именно в период с 20:00 до 6:00, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

