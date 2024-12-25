Ракова рассказала о запуске «Доброго поезда» в московском метро
Комплекс социального развития Москвы запустил в метро новогодний «Добрый поезд». Как пресс-служба московского правительства, об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, каждый вагон праздничного состава посвящён различным сферам московского социального блока. Жителей и гостей города он познакомит, в том числе, с образованием, медициной, соцзащитой и ветеринарией Москвы.
«Надеюсь, москвичи почувствуют нашу заботу и тепло в предновогодний период», - сказала Ракова.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что «Добрый поезд» будет курсировать на Арбатско-Покровской линии до 20 февраля 2025 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проезд на метрополитене, в наземном городском транспорте и МЦК в столице будет бесплатным в новогоднюю ночь, а именно в период с 20:00 до 6:00, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru