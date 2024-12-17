Ракова: Московские школьники и студенты колледжей вернулись из Антарктиды
Московская молодежная антарктическая экспедиция, в которой приняли участие восемь школьников и пять студентов колледжей из столицы, завершилась. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, экспедиция продлилась 21 день - с 26 ноября по 17 декабря. При этом 11 дней её участники провели на самом Южном полюсе. В состав экспедиции вошли победители специального отбора.
Отмечается, что во время похода, протяжённость которого составила 63 км, школьники проводили изыскания по заданию российских научно-исследовательских институтов, а студенты — обеспечивали жизнедеятельность, в том числе, следили за здоровьем участников экспедиции, отвечали за связь и еду, обслуживали передвижной жилой модуль, который назвали «Москва».
«В Антарктиде ребята изучили минерализацию и кислотность шести природных водоемов, а также взяли 96 проб. Исследования курировали профильные научные центры, специалисты каждого из которых регулярно поддерживали связь с ребятами», — заключила заммэра.
Ранее Ракова заявила, что в отборе участников Московской молодежной антарктической экспедиции приняли участие 32 тысячи школьников и студентов колледжей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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