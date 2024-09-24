Ракова: Многодетные семьи Москвы могут купить ж/д билеты по цифровому удостоверению

Она отметила, что Москва регулярно упрощает бытовые задачи городских семей, в частности, стало легче путешествовать всей семьей. По словам Раковой, теперь для подтверждения льготного статуса многодетной семьи москвичам достаточно прикрепить нужные документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте. Так, больше не нужно будет дополнительно ехать в билетные кассы для предъявления оригиналов документов.

Ракова подчеркнула, что цифровое удостоверение многодетной семьи является полноценным аналогом бумажного документа. По ее словам, удостоверение содержит уникальный QR-код, который подтверждает льготный статус. Удостоверение доступно многодетным семьям, в которых оба родителя зарегистрированы в Москве, в личном кабинете на mos.ru с возможностью его сохранения в формате PDF-документа, который также можно показать для получения льготы.

