Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера в МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным источника, объекты начнут функционировать уже с сентября текущего года. Кластер находится возле исторических зданий университета на Яузе.
В 2024 году завершились работы на центральном объекте общей площадью 51 тысяча кв. м. В пресс-службе мэра и правительства Москвы также рассказали, что в 2021–2024 годах был реализован проект комплексного развития МГТУ. В учебном заведении построили и реставрировали 14 зданий общей площадью примерно 170 тысяч кв. м.
Отмечается, что в МГТУ происходит формирование 10 междисциплинарных исследовательских и образовательных кластеров по космосу, машиностроению, робототехнике, искусственному интеллекту и другим сферам.
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