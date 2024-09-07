Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера в МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, объекты начнут функционировать уже с сентября текущего года. Кластер находится возле исторических зданий университета на Яузе.

В 2024 году завершились работы на центральном объекте общей площадью 51 тысяча кв. м. В пресс-службе мэра и правительства Москвы также рассказали, что в 2021–2024 годах был реализован проект комплексного развития МГТУ. В учебном заведении построили и реставрировали 14 зданий общей площадью примерно 170 тысяч кв. м.

Отмечается, что в МГТУ происходит формирование 10 междисциплинарных исследовательских и образовательных кластеров по космосу, машиностроению, робототехнике, искусственному интеллекту и другим сферам.