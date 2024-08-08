Пострадавшие из Курской области в ближайшие часы поступят в клиники Москвы
В московские клиники в ближайшие часы поступят пятеро пострадавших в Курской области, включая двое детей. Об этом сообщили на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.
Пострадавших доставят в Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городскую клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева. Также их примет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Оказывать медицинскую помощь будут мультидисциплинарные команды, среди которых хирурги, комбустиологи, врачи-травматологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты. Медики примут все меры для сохранения здоровья и жизни пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru