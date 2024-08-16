Дети участников СВО осваивают разные профессии на стажировках в Москве

Шестой год подряд для молодежи проводится профориентационная программа «Лето в новом формате», в организации которой помогает московская служба занятости населения. В ней приняли участие около тысячи детей из семей участников специальной военной операции (СВО),

Так, уже завершился один из спецпроектов программы - «Стажировки», в нем приняли участие дети из многодетных и неполных семей, воспитанники семейных центров столицы и дети из семей, оказавшихся в трудном положении. За шесть лет там прошли стажировки более семи тысяч подростков, среди которых около тысячи - из семей участников СВО.

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На стажировке ребята проводили по четыре часа в день в государственных и коммерческих организациях столицы, изучая особенности выбранной профессии. Они пробовали себя в роли архитектора, ИТ-специалиста, эколога, администратора и в других направлениях.

Стажировки проходили в частности на площадках «Мосгаза», ВДНХ, парка «Зарядье», Московского метрополитена, библиотек, музеев, спортшкол. Участники программы также стажировались в 115 центрах госуслуг, а главархив Москвы подготовил стажировки сразу в пяти отделах. Многие проходили стажировку в досуговых и спортивных центрах. Пользовались спросом и учреждения комплекса жилищно-коммунального хозяйства.

На ВДНХ ребята работали в центре «Космонавтика и авиация» как консультанты, а также с документами в архивно-библиотечном фонде выставки.

С каждым стажером был заключен договор и прикреплен куратор центра «Моя карьера», что помогало юному работнику быстрее адаптироваться. Всем участникам, прошедшим стажировку в 2024 году, поступит стипендия в размере 25 879 рублей, а также персональная характеристика.


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ФОТО: РИА Новости
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