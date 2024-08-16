Дети участников СВО осваивают разные профессии на стажировках в Москве

На стажировке ребята проводили по четыре часа в день в государственных и коммерческих организациях столицы, изучая особенности выбранной профессии. Они пробовали себя в роли архитектора, ИТ-специалиста, эколога, администратора и в других направлениях.

Стажировки проходили в частности на площадках «Мосгаза», ВДНХ, парка «Зарядье», Московского метрополитена, библиотек, музеев, спортшкол. Участники программы также стажировались в 115 центрах госуслуг, а главархив Москвы подготовил стажировки сразу в пяти отделах. Многие проходили стажировку в досуговых и спортивных центрах. Пользовались спросом и учреждения комплекса жилищно-коммунального хозяйства.

На ВДНХ ребята работали в центре «Космонавтика и авиация» как консультанты, а также с документами в архивно-библиотечном фонде выставки.

С каждым стажером был заключен договор и прикреплен куратор центра «Моя карьера», что помогало юному работнику быстрее адаптироваться. Всем участникам, прошедшим стажировку в 2024 году, поступит стипендия в размере 25 879 рублей, а также персональная характеристика.



