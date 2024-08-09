В «Лужниках» детей познакомят с профессией строителя

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Градостроительный комплекс Москвы вместе с партнерами проводит для детей интерактивные игры и мастер-классы на детской площадке «Сам себе строитель» в «Лужниках».

Так, 9 августа дети смогут поучаствовать в мастер-классе по робототехнике, а 10 августа состоится мастер-класс «100 детских вопросов о работе строителя», где юным энтузиастам расскажут об этой профессии и тонкостях работы.

Помимо этого, до 8 сентября в «Лужниках» будет работать игровая сессия для детей от трех до 13 лет, здесь организованы интерактивные станции, который погрузят ребят в мир строительства, а на мастер-классе «Создай свой флорариум» участников научат изготавливать своими руками закрытые экосистемы.

Помимо просветительской программы, на площадке юных гостей ждут различные горки и игровые зоны.

