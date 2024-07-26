На сайте «Лета в Москве. Все на улицу!» открылся раздел для помощи организаторам
На сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» появился новый раздел для организаторов мероприятий. В этом разделе предприниматели могут получить ответы на свои вопросы и воспользоваться городской поддержкой для проведения событий, сообщается на официальном сайте мэры Москвы.
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» бизнесмены могут организовывать мероприятия и открывать точки продаж на городских площадках. Фестиваль включает ярмарки, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования.
После проведения мероприятия предприниматели получат на почту летний бизнес-бокс с электронными сервисами для развития своего дела. Также они могут выиграть рекламную кампанию: баннеры на пяти билбордах и десяти остановочных павильонах, ролик на городском телеканале и упоминание в Telegram-канале «Предпринимай».
Чтобы претендовать на участие в конкурсе, бизнесменам нужно провести не менее пяти мероприятий на фестивале и попасть в рейтинг активных предпринимателей Москвы. Конкурс открыт для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября. Участие в нем дает брендам возможность повысить свою видимость, привлечь новых клиентов и партнеров, увеличить доход и бесплатно использовать общегородские площадки для мероприятий.
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