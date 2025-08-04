На Нахимовском проспекте появится новый дом по реновации

В московском районе Зюзино согласовано строительство жилого дома по программе реновации, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект жилого дома по программе реновации в районе Зюзино. Двухсекционное здание рассчитано на 132 квартиры», - отметил Щербаков.

По его словам, новостройка появится на Нахимовском проспекте. Рядом оборудуют детские и спортивные площадки, а территорию благоустроят и озеленят.

Утвержденная в 2017 году программа реновации предполагает расселение более 5,1 тыс. домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить в два раза темпы реализации этой программы.

