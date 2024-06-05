Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
Мосгордума постановила назначить выборы депутатов московского парламента восьмого созыва 8 сентября 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте Мосгордумы.
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что срок полномочий депутатов парламента Москвы заканчивается в текущем году. По законодательству, голосование на выборах обычно происходит во второе воскресенье сентября. Поэтому день голосования в этом году выпал на 8 сентября.
Он также рассказал, что постановление о голосовании должны опубликовать в течении пяти дней с момента принятия. Согласно Избирательному кодексу Москвы, выдвижение кандидатов в депутаты и сбор подписей с поддержкой избирателей осуществляется в течение 30 дней со дня официальной публикации решения.
Шапошников напомнил, что сегодня до 50% подписей избирателей могут быть собраны электронно через портал госуслуг. Такая опция поможет существенно облегчить процедуру голосования.
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