Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму
Жители Москвы на выборах 6-8 сентября смогут проголосовать всеми доступными способами. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
На заседании Общественного штаба она уточнила, что москвичам будет доступно электронное голосование. Также отдать свой голос можно будет при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ), либо с помощью традиционного бумажного бюллетеня.
Кириллова также напомнила, что в сентябре будут выбирать депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и в Куркине.
Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также здесь представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Отдать свой голос можно будет либо онлайн, либо лично на избирательном участке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru