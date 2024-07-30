Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму

На заседании Общественного штаба она уточнила, что москвичам будет доступно электронное голосование. Также отдать свой голос можно будет при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ), либо с помощью традиционного бумажного бюллетеня.

Кириллова также напомнила, что в сентябре будут выбирать депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и в Куркине.

Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также здесь представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Отдать свой голос можно будет либо онлайн, либо лично на избирательном участке.

