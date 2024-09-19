Мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров
Более 900 культурных центров открыто в Москве. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин,
отметивший, что работают они во всех районах города.
По его словам, центры предлагают самый разный досуг. Так, в культурном центре «Внуково» есть традиционные кружки и студии, а также современный театрально-концертный зал, библиотека и музей истории района.
Он указал, что любителей регби привлекает находящийся в Зеленограде культурный центр «Доброволец». А в доме культуры «Стимул» сохранились зеркальный танцевальный зал и старинная сцена, на которой репетируют многие известные артисты и коллективы.
«Культурный центр «Онежский» занимается развитием фестивального движения. А в «Лире» на юго-западе Москвы работает самая популярная студия округа «Арт-Детство», – заявил мэр.
Ранее Собянин подписал распоряжение, согласно которому в районе Внуково (ТиНАО) в Москве построят Центр подготовки сборных команд России по баскетболу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru