Мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

По его словам, центры предлагают самый разный досуг. Так, в культурном центре «Внуково» есть традиционные кружки и студии, а также современный театрально-концертный зал, библиотека и музей истории района.

Он указал, что любителей регби привлекает находящийся в Зеленограде культурный центр «Доброволец». А в доме культуры «Стимул» сохранились зеркальный танцевальный зал и старинная сцена, на которой репетируют многие известные артисты и коллективы.

«Культурный центр «Онежский» занимается развитием фестивального движения. А в «Лире» на юго-западе Москвы работает самая популярная студия округа «Арт-Детство», – заявил мэр.

Ранее Собянин подписал распоряжение, согласно которому в районе Внуково (ТиНАО) в Москве построят Центр подготовки сборных команд России по баскетболу, сообщает RT.

