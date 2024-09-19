Собянин рассказал, как преобразился сад «Аквариум» после благоустройства

Столичный сад «Аквариум», так называемое зеленое фойе Театра имени Моссовета, благоустроили, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты очистили и привели в порядок историческую ограду и ворота сад. У входа в сад поставили видеоэкраны, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, а для афиш были установлены новые лайтбоксы.

Около входа в Театр появились опоры освещения с четырьмя светильниками, похожие на старинные газовые лампы. Такие же фонари расположены в самых отдаленных уголках сада «Аквариум». Специалисты также обновили широкий променад, заменив старую плитку на современный гранит.

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