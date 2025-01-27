Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове
Новый культурно-досуговый центр открылся на улице Грина в районе Северное Бутово (ЮЗАО), заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, здание начали возводить в декабре 2022 года. Открывшийся центр стал первым в районе многофункциональным учреждением в культурной сфере.
Здесь находятся выставочные пространства и концертный зал, классы для занятия музыкой, хореографией и иными видами творчества, гримерные и артистические комнаты, просторное фойе, гардероб и иные помещения. Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию, здесь появилась детская площадка.
Поблизости расположены станции «Улица Старокачаловская» и «Бульвар Дмитрия Донского», а также остановка городского транспорта.
Градоначальник выразил уверенность, что досуговый центр будет пользоваться популярностью у местных жителей. По его словам, в 2025 году здесь организуют 36 кружков и секций, также в новом учреждении будут проходить концерты и спектакли.
Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский заявил, что на месте советских московских кинотеатров в 2024 году открыли шесть районных центров «Место встречи».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Слово пацана» второй год подряд стало самым популярным сериалом
- Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями
- Главы МИД стран ЕС одобрили продление санкций против России
- СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
- Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
- Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
- Курс доллара опустился ниже 97 рублей
- Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников
- «Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»
- Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru