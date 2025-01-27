Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове

Новый культурно-досуговый центр открылся на улице Грина в районе Северное Бутово (ЮЗАО), заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, здание начали возводить в декабре 2022 года. Открывшийся центр стал первым в районе многофункциональным учреждением в культурной сфере.

Здесь находятся выставочные пространства и концертный зал, классы для занятия музыкой, хореографией и иными видами творчества, гримерные и артистические комнаты, просторное фойе, гардероб и иные помещения. Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию, здесь появилась детская площадка.

Поблизости расположены станции «Улица Старокачаловская» и «Бульвар Дмитрия Донского», а также остановка городского транспорта.

Градоначальник выразил уверенность, что досуговый центр будет пользоваться популярностью у местных жителей. По его словам, в 2025 году здесь организуют 36 кружков и секций, также в новом учреждении будут проходить концерты и спектакли.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский заявил, что на месте советских московских кинотеатров в 2024 году открыли шесть районных центров «Место встречи».

