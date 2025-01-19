Овчинский: Шесть центров «Место встречи» открылись в 2024 году в Москве
На месте советских московских кинотеатров в 2024 году открыли шесть районных центров «Место встречи». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В частности в районном центре «Место встречи Планета» на Нежинской улице площадью свыше 7,7 тысячи «квадратов» Здесь уже открыты фитнес-клуб, салон бытовых услуг и продуктовые магазины. В ближайшее время здесь появятся культурно-досуговый центр, студия единоборств и VR-клуб для детей и подростков. Также откроются сервисные пункты, торговые точки, рестораны и кафе.
Кроме того, в Москве появились районные центры «Баку», «Первомайский», «Солнцево», «Орион» и «Прага».
Многие кинотеатры к началу программы были заброшены и требовали восстановления. Реконструкция помогает возродить их. Большинство объектов также оборудуются открытыми террасами на крыше для кинопоказов и проведения мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru