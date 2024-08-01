Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ

Градоначальник поблагодарил коллектив выставки «за атмосферу и гостеприимство», а также за совместную работу «по возведению общественных пространств, музеев, за создание культурных, исторических комплексов».

«Сегодня мы приступили к ещё одному этапу развития – созданию большого конгрессно-выставочного центра... который даст ещё один толчок в развитии ВДНХ», – заявил Собянин.

Также мэр вручил коллективу орден Почёта, которым президент РФ Владимир Путин наградил выставочный комплекс.

Ранее на ВДНХ заработали бесплатные спортивные клубы по баскетболу, кроссминтону, петанку, а также йоге inside flow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

