Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 85-летием ВДНХ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Градоначальник поблагодарил коллектив выставки «за атмосферу и гостеприимство», а также за совместную работу «по возведению общественных пространств, музеев, за создание культурных, исторических комплексов».
«Сегодня мы приступили к ещё одному этапу развития – созданию большого конгрессно-выставочного центра... который даст ещё один толчок в развитии ВДНХ», – заявил Собянин.
Также мэр вручил коллективу орден Почёта, которым президент РФ Владимир Путин наградил выставочный комплекс.
Ранее на ВДНХ заработали бесплатные спортивные клубы по баскетболу, кроссминтону, петанку, а также йоге inside flow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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