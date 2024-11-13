Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в «Сколкове»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об открытии новой школы «Сколка» на территории инновационного центра «Сколково», рассчитанной на 825 учеников. Он отметил, что образовательное учреждение отличается уникальными условиями и практико-ориентированным подходом к обучению, который позволяет применять знания в реальной жизни.

Школа была построена по концессионному соглашению, заключенному между Правительством Москвы и ООО «Инновационное образование» в 2021 году. Это первый случай в столице, когда механизм концессии использовался для строительства образовательного объекта. Согласно договору, город передал инвестору участок в аренду на 25 лет.