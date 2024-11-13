Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в «Сколкове»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об открытии новой школы «Сколка» на территории инновационного центра «Сколково», рассчитанной на 825 учеников. Он отметил, что образовательное учреждение отличается уникальными условиями и практико-ориентированным подходом к обучению, который позволяет применять знания в реальной жизни.
Школа была построена по концессионному соглашению, заключенному между Правительством Москвы и ООО «Инновационное образование» в 2021 году. Это первый случай в столице, когда механизм концессии использовался для строительства образовательного объекта. Согласно договору, город передал инвестору участок в аренду на 25 лет.
Здание школы с площадью 17,2 тысячи квадратных метров создано по индивидуальному проекту, ориентированному на функциональность и комфорт. Внутри предусмотрены большие стеклянные зоны и открытые пространства. Учебные и общественные зоны связаны между собой, а рекреационные пространства служат площадками для выставок детских проектов.
В школе установлены системы мониторинга ресурсов и экологических показателей, которые могут быть использованы в учебных проектах. Энергоэффективность здания обеспечивается благодаря интеллектуальным термостатам и оптимальной планировке. Школа сотрудничает с ведущими организациями, такими как Роскосмос и Российский квантовый центр, а наставниками для учеников выступают специалисты компаний-резидентов «Сколково», передает «Радиоточка НСН».
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