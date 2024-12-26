Мэр Москвы: Объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

Он напомнил, что этот показатель сейчас составляет 49 млрд рублей.

«Уже через шесть лет он должен вырасти до 100 млрд», – написал градоначальник в Telegram-канале.

Как отметил Собянин, для поддержки технологического сектора экономики создали Московский венчурный фонд. С 2005 года он помог бизнесу привлечь свыше 6 млрд рублей инвестиций. Фонд реализует программы для начинающих компаний (заем до 50 млн рублей, ставка 10%), организаций в стадии раннего роста и расширения (до 300 млн рублей), а для зрелых фирм предоставляет займы на подготовку к IPO в размере до 100 млн по ставке 10%.

