Мэр Москвы: Объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

Власти Москвы намерены вдвое увеличить объем венчурных инвестиций в технологические компании до 2030 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Он напомнил, что этот показатель сейчас составляет 49 млрд рублей.

«Уже через шесть лет он должен вырасти до 100 млрд», – написал градоначальник в Telegram-канале.

Как отметил Собянин, для поддержки технологического сектора экономики создали Московский венчурный фонд. С 2005 года он помог бизнесу привлечь свыше 6 млрд рублей инвестиций. Фонд реализует программы для начинающих компаний (заем до 50 млн рублей, ставка 10%), организаций в стадии раннего роста и расширения (до 300 млн рублей), а для зрелых фирм предоставляет займы на подготовку к IPO в размере до 100 млн по ставке 10%.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
ТЕГИ:ИнвестицииМоскваСергей Собянин

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