Мэр Москвы: Объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза
Власти Москвы намерены вдвое увеличить объем венчурных инвестиций в технологические компании до 2030 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что этот показатель сейчас составляет 49 млрд рублей.
«Уже через шесть лет он должен вырасти до 100 млрд», – написал градоначальник в Telegram-канале.
Как отметил Собянин, для поддержки технологического сектора экономики создали Московский венчурный фонд. С 2005 года он помог бизнесу привлечь свыше 6 млрд рублей инвестиций. Фонд реализует программы для начинающих компаний (заем до 50 млн рублей, ставка 10%), организаций в стадии раннего роста и расширения (до 300 млн рублей), а для зрелых фирм предоставляет займы на подготовку к IPO в размере до 100 млн по ставке 10%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru