Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей
Более 3,5 трлн рублей было инвестировано в январе – сентябре в основной капитал Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Больше трети этих средство ушло на приобретение и модернизацию машин и оборудования. Всего в развитие средств производства вложено свыше 1,3 трлн рублей.
Мэр отметил, что такая положительная динамика – результат постоянной и разнообразной поддержки бизнеса городом. Так, для формирования современной индустриальной инфраструктуры инвесторам доступны масштабные инвестиционные проекты и программа стимулирования создания мест приложения труда.
Также на модернизацию производства и приобретение нового оборудования даются льготные кредиты. А компаниям со статусом промышленного комплекса или резидента ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляются налоговые льготы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru