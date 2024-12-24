Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Более 3,5 трлн рублей было инвестировано в январе – сентябре в основной капитал Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Больше трети этих средство ушло на приобретение и модернизацию машин и оборудования. Всего в развитие средств производства вложено свыше 1,3 трлн рублей.

Мэр отметил, что такая положительная динамика – результат постоянной и разнообразной поддержки бизнеса городом. Так, для формирования современной индустриальной инфраструктуры инвесторам доступны масштабные инвестиционные проекты и программа стимулирования создания мест приложения труда.

Также на модернизацию производства и приобретение нового оборудования даются льготные кредиты. А компаниям со статусом промышленного комплекса или резидента ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляются налоговые льготы.

