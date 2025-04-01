Горожане определили, каким будет Большой московский цирк

Москвичи выбрали проект нового Большого московского цирка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В голосовании, организованном платформой «Активный гражданин», большинство участников поддержали строительство современного многофункционального цирка, который станет не только площадкой для уникальных шоу, но и местом для повседневного отдыха.

Эксперт: Будущее здание Московского цирка станет новым культурным центром для горожан

Из шести представленных вариантов визуальных концепций, наибольшее количество голосов получили разработки архитектурного бюро «Апекс». Этот проект был поддержан 29% взрослых и 42% детей.

Собянин отметил, что создание нового цирка, который будет оснащен передовыми технологиями, начнется в ближайшее время. Он будет уникальным, с интерактивными элементами, сменными манежами и водными эффектами. Строительство пройдет в районе Мневниковской поймы, а старое здание цирка продолжит работать до завершения проекта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина
ТЕГИ:МоскваБольшой Московский Цирк

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