Гастровыходные: несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными

В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 и 21 июля четыре улицы в центре столицы станут пешеходными, сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Движение перекроют на улицах Малая Бронная, Большая Дмитровка, Большая Никитская и в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.

Фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ посетили более миллиона человек

Помимо этого, с 00:00 19 июля до 23:59 на этих улицах, а также в переулках Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский и Калашный будет запрещена парковка. Также в районе проведения фестиваля нельзя будет проехать на велосипеде.

Для проезда автомобилей организуют двустороннее движение в Вознесенском, Среднем Кисловском и Спиридоньевском переулках. Чтобы добраться до фестиваля, жителям советуют использовать метро.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ФестивальМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры