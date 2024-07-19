Гастровыходные: несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными

В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 и 21 июля четыре улицы в центре столицы станут пешеходными, сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Движение перекроют на улицах Малая Бронная, Большая Дмитровка, Большая Никитская и в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.