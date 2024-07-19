Гастровыходные: несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными
В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 и 21 июля четыре улицы в центре столицы станут пешеходными, сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Движение перекроют на улицах Малая Бронная, Большая Дмитровка, Большая Никитская и в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.
Помимо этого, с 00:00 19 июля до 23:59 на этих улицах, а также в переулках Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский и Калашный будет запрещена парковка. Также в районе проведения фестиваля нельзя будет проехать на велосипеде.
Для проезда автомобилей организуют двустороннее движение в Вознесенском, Среднем Кисловском и Спиридоньевском переулках. Чтобы добраться до фестиваля, жителям советуют использовать метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru