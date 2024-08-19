Более 130 площадок примут участие в акции «День без турникетов. Москва 2030»
Акция «День без турникетов. Москва 2030» состоится в столице 22-24 августа. В ее рамках пройдут 250 экскурсий по современным производствам и мастерским, музеям и лабораториям, встречи с сотрудниками предприятий и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные. Для участия в ни х потребуется онлайн-регистрация.
Акция пройдет более чем на 130 площадках, 45 из них присоединятся к событию впервые. В их числе — технопарки, инженерный и научно-исследовательский центры, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, среди новых партнеров — участники программы «Сделано в Москве». Можно будет посмотреть, как создаются товары столичных брендов, узнать о городских мерах поддержки бизнеса и о том, как открыть свое дело. В маркете на Болотной площади желающие приобретут керамику и одежду столичных производителей.
На одной из экскурсий посетителям покажут выпуск комплектующих для российских автомобилей. Крупные ИТ-компании расскажут о возможностях искусственного интеллекта. Другая экскурсия представит сервисных роботов.
Москвичи смогут побывать также на часовом заводе, на киностудии «Союзмультфильм», в фольклорном центре «Москва», детской школе актерского мастерства, гастроквартале.
«День без турникетов» проводится в этом году в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
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