Более 130 площадок примут участие в акции «День без турникетов. Москва 2030»

Акция «День без турникетов. Москва 2030» состоится в столице 22-24 августа. В ее рамках пройдут 250 экскурсий по современным производствам и мастерским, музеям и лабораториям, встречи с сотрудниками предприятий и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные. Для участия в ни х потребуется онлайн-регистрация.

Акция пройдет более чем на 130 площадках, 45 из них присоединятся к событию впервые. В их числе — технопарки, инженерный и научно-исследовательский центры, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, среди новых партнеров — участники программы «Сделано в Москве». Можно будет посмотреть, как создаются товары столичных брендов, узнать о городских мерах поддержки бизнеса и о том, как открыть свое дело. В маркете на Болотной площади желающие приобретут керамику и одежду столичных производителей.