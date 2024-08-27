Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»
Москвичи собирали 14 миллионов рублей на поддержку военнослужащий, которые находятся в зоне проведения спецоперации, а также на оказание гумпомощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Сбор проходит при совместной работе сайта «Миллион призов» и благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы!». Желающие помочь могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю.
Все собранные средства отправляют в адрес фонда. Каждый участвующий в акции москвич сможет отследить свое пожертвование по выданному промокоду.
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