Ефимов: в Москве по программе реновации расселили уже 812 домов

По его словам, на месте расселенных домов строятся современные новостройки с необходимой инфраструктурой. Прилегающую территорию комплексно благоустраивают. Сейчас проектируется и строится порядка 460 жилых комплексов, общая площадь квартир в которых составляет девять миллионов квадратных метров, уточнил заммэра.

Лидерами по темпам расселения являются Юго-Восточный, Восточный и Западный административные округа. Там расселили 134, 114 и 106 старых домов соответственно, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Для жителей на первых этажах домов были открыты центры информирования по переселению. Там горожане смогли получить бесплатную помощь на всех этапах переезда», - отметил министр столичного правительства.

Квартиры в новостройках получили более 135 тысяч москвичей. Из них 24,3 тысячи - на юго-востоке города, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В проекте бюджета Москвы на три года на нужды программы реновации предусмотрено 1,2 триллиона рублей, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Жилищные условия улучшат около миллиона москвичей.

