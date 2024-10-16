Ефимов: В Хорошево-Мневниках построят жилье по реновации по проектам КРТ

В столичном районе Хорошево-Мневники построят жилье для участников программы реновации в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). О деталях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Оператор КРТ реорганизует участок площадью 1,11 гектара по адресу: улица Паршина, владение 2. В течение пяти лет здесь предусмотрено возведение жилья для участников программы реновации и других нужд города», - отметил он.

В проект будет вложено 7,7 млрд рублей, благодаря строительству в районе появятся как минимум 80 рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на площадке возведут более 45 тысяч «квадратов» жилья. На первых этажах ЖК расположатся кафе, банки, а территорию рядом благоустроят, откроют детские и спортивные объекты для жителей.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что проект КРТ позволит переселить тысячу граждан. Москвичи получат новые квартиры с современным ремонтом.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, ранее на их месте были промышленные зоны, которые уже давно не использовались. Сейчас в столице на разных этапах реализации находятся 236 таких проектов. Проработка условий их реализации ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

