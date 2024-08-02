Депутат Марина Ким посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

В ходе посещения пункта она отметила, что уже была здесь год назад и уже тогда отметила, что всё было сделано для того, чтобы процедуры проходили быстро, «по принципу МФЦ».

«Получаешь билетик, и у тебя один кабинет, второй, сразу же паспорт, сразу же военный билет. Всё молниеносно проходит», – указала Ким.

Также она добавила, что гордится каждым мужчиной, который принял решение подписать контракт.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт для службы в зоне спецоперации с 1 августа и до конца 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

