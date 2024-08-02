Депутат Марина Ким посетила столичный пункт отбора на службу по контракту
Человек, желаниющий заключить контракт на военную службу, после посещения столичного пункта отбора может быть отправлен в военную часть через два-три дня. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявила депутат Госдумы, журналист Марина Ким.
В ходе посещения пункта она отметила, что уже была здесь год назад и уже тогда отметила, что всё было сделано для того, чтобы процедуры проходили быстро, «по принципу МФЦ».
«Получаешь билетик, и у тебя один кабинет, второй, сразу же паспорт, сразу же военный билет. Всё молниеносно проходит», – указала Ким.
Также она добавила, что гордится каждым мужчиной, который принял решение подписать контракт.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт для службы в зоне спецоперации с 1 августа и до конца 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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