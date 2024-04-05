В Свердловской и Мурманской областях возросло число желающих служить по контракту

По данным ведомства, за две недели в пункты отбора на службу по контракту в Свердловской области обратились свыше 550 человек. Они уже заключили контракт и начали подготовку на базе полигонов и учебных центров ВС. С начала 2024 года на службу по контракту поступили более 2,5 тысячи жителей региона, в прошлом году — свыше 12,5 тысячи.

При этом в пунктах отбора в Мурманской области за две недели контракты с Минобороны заключили более 100 человек, с начала года — свыше 500, по итогам 2023-го — более 2,6 тысячи.

В военном ведомстве отметили рост числа желающих поступить на военную службу по контракту и в других регионах. С начала года контракты подписали более 100 тысяч человек. Число желающих вступить в ряды Вооруженных сил и участвовать в специальной военной операции значительно возросло за последние полторы недели.

«Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан», — указали в Минобороны.

По данным ведомства, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт называли желание отомстить за погибших в результате теракта 22 марта в Подмосковье.

