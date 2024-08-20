Часть выручки от маркета «Сделано в Москве» направят в фонд поддержки СВО

Маркет будущего «Сделано в Москве» проходит на Болотной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, как Москва помогает родным участников СВО в развитии карьеры

По его словам, важная тема маркета, который будет работать до 8 сентября — поддержка участников СВО и жителей новых регионов.

«Столичные бизнесмены приняли решение направить часть выручки от продажи в Благотворительный фонд «Народный Фронт. Всё для Победы», - написал он.

Градоначальник также добавил, что на маркете представлены 400 брендов и уже реализовано более 10 тысяч товаров, а суммарная выручка превысила 25 млн рублей.

Ранее Собянин заявил, что Москва направила в Курскую область более 300 тонн продуктов, одежду, и другие вещи, которые необходимы людям ежедневно, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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