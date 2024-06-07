Более 600 площадок «Лета в Москве. Все на улицу!» ждет горожан в эти выходные

Так, все желающие в возрасте от шести лет могут принять участие в чемпионате столицы по игре «Камень, ножницы, бумага». Соревнования проводятся каждый день на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 20:00. В воскресенье, 9 июня, пройдет первый еженедельный квалификационный этап. Турниры также проводятся и в других административных округах: на этих выходных на юге Москвы.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре работает винтажный маркет. В торговых шале на бульваре можно встретить нумизматику, предметы интерьера, посуду, статуэтки, бижутерию и открытки. А до 8 сентября на Никитском бульваре будет проходить открытая выставка-продажа работ современных художников. Маленьких гостей ждут открытые уроки рисования на пленэре.

Столичный Департамент культурного наследия в свою очередь приглашает поучаствовать в бесплатной деловой игре «Отреставрируй Москву». Она пройдет 8 июня в культурно-образовательном пространстве «Букводом» парка «Сокольники». Игра стартует в 12:00.

