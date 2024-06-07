Более 600 площадок «Лета в Москве. Все на улицу!» ждет горожан в эти выходные
Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проводится более чем на 600 площадках, в его рамках будут проходить различные танцевальные занятия, мастер-классы, спортивные события, выставки работ современных художников, а также многие другие мероприятия.
Так, все желающие в возрасте от шести лет могут принять участие в чемпионате столицы по игре «Камень, ножницы, бумага». Соревнования проводятся каждый день на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 20:00. В воскресенье, 9 июня, пройдет первый еженедельный квалификационный этап. Турниры также проводятся и в других административных округах: на этих выходных на юге Москвы.
Кроме того, на Чистопрудном бульваре работает винтажный маркет. В торговых шале на бульваре можно встретить нумизматику, предметы интерьера, посуду, статуэтки, бижутерию и открытки. А до 8 сентября на Никитском бульваре будет проходить открытая выставка-продажа работ современных художников. Маленьких гостей ждут открытые уроки рисования на пленэре.
Столичный Департамент культурного наследия в свою очередь приглашает поучаствовать в бесплатной деловой игре «Отреставрируй Москву». Она пройдет 8 июня в культурно-образовательном пространстве «Букводом» парка «Сокольники». Игра стартует в 12:00.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби»
- Группа «Сектор Газа» допустила, что могилу Хоя повредили злоумышленники
- Минобороны РФ: удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS
- Lionsgate анонсировала новый фильм по «Голодным играм»
- Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром
- Матвиенко: Парламент примет налоговые изменения до конца весенней
- Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%
- Подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» задержали
- МЧС: Три человека погибли под завалами жилого дома в Луганске
- Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru