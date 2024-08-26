Более 60 мероприятий пройдет на ВДНХ в рамках медиафестиваля

Более 60 мероприятий пройдет в рамках Московского медиафестиваля, который стартует на площади Промышленности на ВДНХ 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

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В сообщении говорится, что площадка медиафестиваля будет разделена на несколько тематических зон, в течение двух дней гостей фестиваля ждут мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры.

Отмечается, что в образовательной и развлекательной программе примут участие более 150 экспертов и лидеров мнений. Ведущие участники медиарынка подготовили дискуссионные панели и воркшопы.

Кроме того, в рамках образовательной программы будет организован шатер «Герои медиа», где пройдут встречи с реальными героями индустрии, которые поделятся опытом и расскажут о закулисье создания любимых форматов контента.

«Медиафестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию, и уверен, что он никого не оставит равнодушным», – заявил руководитель городского департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.

Ранее организаторы вокального фестиваля «Московская a cappella» заявили, что в рамках мероприятия в Москве выступят около 150 коллективов из разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс служба ВЭБ.рф
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