Анастасия Ракова сообщила о старте основного периода ЕГЭ в Москве
Основной этап сдачи Единого государственного экзамена начался в российской столице. В общей сложности для участия в ЕГЭ прошли регистрацию более 87 тысяч человек. Из этого числа около 68 тысяч — нынешние выпускники, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала о мерах поддержки выпускников столичными властями. Для старшеклассников, в частности, были организованы специальные практикумы. Учащиеся могли поучаствовать в пробных экзаменах. Также запущены онлайн- сервисы с материалами, которые пригодятся для подготовки и сдачи.
Кроме того, в плане практического развития, город организует для старшеклассников стажировки на предприятиях, профильное профессиональное обучение, если школьник решил продолжить обучение в колледже.
В четверг, 23 мая ЕГЭ начинаются с экзаменов по литературе, химии и географии. Результаты по данным предметам будут известны не позже 6 июня – они появятся на портале mos.ru. Также их можно узнать в своём учебном заведении. Следующий ЕГЭ основного периода состоится 28 мая — по русскому языку.
В качестве нововведения в этом году появились дополнительные дни проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля. Одиннадцатиклассники смогут в эти числа пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Для получения аттестата выпускника школы необходимо успешно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Остальные предметы сдаются по выбору.
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