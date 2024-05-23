Анастасия Ракова сообщила о старте основного периода ЕГЭ в Москве

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена начался в российской столице. В общей сложности для участия в ЕГЭ прошли регистрацию более 87 тысяч человек. Из этого числа около 68 тысяч — нынешние выпускники, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала о мерах поддержки выпускников столичными властями. Для старшеклассников, в частности, были организованы специальные практикумы. Учащиеся могли поучаствовать в пробных экзаменах. Также запущены онлайн- сервисы с материалами, которые пригодятся для подготовки и сдачи.

Кроме того, в плане практического развития, город организует для старшеклассников стажировки на предприятиях, профильное профессиональное обучение, если школьник решил продолжить обучение в колледже.