Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

Председателем Московской городской думы в третий раз стал Алексей Шапошников. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Уточняется, что решение о переизбрании Шапошникова было принято депутатами в ходе первого заседания Мосгордумы восьмого созыва.

«На сегодняшний момент поступило одно предложение по кандидатуре на должность председателя... И это кандидатура Шапошникова Алексея Валерьевича», – отметил депутат московского парламента Александр Семенников.

Ранее в Мосгордуме прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента столицы восьмого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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