Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
Председателем Московской городской думы в третий раз стал Алексей Шапошников. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.
Уточняется, что решение о переизбрании Шапошникова было принято депутатами в ходе первого заседания Мосгордумы восьмого созыва.
«На сегодняшний момент поступило одно предложение по кандидатуре на должность председателя... И это кандидатура Шапошникова Алексея Валерьевича», – отметил депутат московского парламента Александр Семенников.
Ранее в Мосгордуме прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента столицы восьмого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следствие потребовало арестовать экс-адвоката Пашаева
- РСТ: Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году
- Госдума поддержала законопроект о нотариальном удостоверении договора дарения
- Захарова: ЕС выбором Каллас главой дипломатии доказал, что назначает худших
- «Это был расстрел»: Бакальчук рассказал о конфликте у офиса Wildberries
- СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 400 человек на курском направлении
- Участниц женской исламистской ячейки арестовали в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru