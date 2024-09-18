Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

Уточняется, что решение о переизбрании Шапошникова было принято депутатами в ходе первого заседания Мосгордумы восьмого созыва.

«На сегодняшний момент поступило одно предложение по кандидатуре на должность председателя... И это кандидатура Шапошникова Алексея Валерьевича», – отметил депутат московского парламента Александр Семенников.

Ранее в Мосгордуме прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента столицы восьмого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

