Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность
Столичный парламент восьмого созыва соберется на первое заседание 18 сентября, работа Мосгордумы имеет огромное значение для города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что каждый год парламент принимает порядка 40 разных законов, из которых важнейшим является городской бюджет. По словам мэра, к рассмотрению проекта бюджета на предстоящие 2025–2027 годы депутатам предстоит приступить уже через несколько недель.
Собянин пожелал депутатам плодотворной и успешной работы, а также отметил, что вместе с огромным кредитом доверия на них ложится большая ответственность за будущее столицы и благополучие жителей города.
Во время выборов новый состав Мосгордумы получил поддержку москвичей. В голосовании приняли участие 3,16 млн избирателей.
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