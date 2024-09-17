Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Столичный парламент восьмого созыва соберется на первое заседание 18 сентября, работа Мосгордумы имеет огромное значение для города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что каждый год парламент принимает порядка 40 разных законов, из которых важнейшим является городской бюджет. По словам мэра, к рассмотрению проекта бюджета на предстоящие 2025–2027 годы депутатам предстоит приступить уже через несколько недель.

Собянин пожелал депутатам плодотворной и успешной работы, а также отметил, что вместе с огромным кредитом доверия на них ложится большая ответственность за будущее столицы и благополучие жителей города.

Во время выборов новый состав Мосгордумы получил поддержку москвичей. В голосовании приняли участие 3,16 млн избирателей.

